Carro capota na Av. Paralela e deixa uma pessoa ferida | A TARDE

Um carro capotou na Avenida Paralela, em Salvador, no fim da manhã deste sábado, 8. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), uma pessoa ficou ferida no acidente.

Uma unidade do Serviço Móvel de Urgência foi acionada para o local. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem as causas do ocorrido.

De acordo com informações iniciais, o acidente não afetou o trânsito na região.

