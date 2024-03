Codesal efetua mais dois simulados de evacuação; entenda a importância | A TARDE

Dois novos simulados de evacuação foram realizados na manhã deste sábado, 16, pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) nas comunidades da Mangueira/Olaria, em Sete de Abril, e Bosque Real, em Pau da Lima. A ação teve início às 8h30, com o acionamento da sirene do Sistema de Alerta e Alarme. Com os bairros deste sábado, são mais de 10 simulados realizados apenas neste ano. Ao Portal A TARDE, o diretor da Codesal, Sosthenes Macedo falou sobre a importância da ação preventiva.

"Realizamos os simulados como medida preventiva e de orientação para as ações que estão por vir nesse período que é o mais chuvoso em nossa cidade entre os meses de abril, maio e junho. Dentro do nosso plano municipal de redução de riscos, os simulados de evacuação ocorrem com a pretensão de orientar não só a população mas orientar também as nossas equipes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil para que sabedores dos procedimentos dos protocolos em momento real possam tomar providências com brevidade e, assim, garantir a vida de todos", explicou.

Ainda de acordo com Sosthenes, os simulados fazem parte da Operação Chuva, que, segundo ele, "nesta fase preparatória, tem esta pretensão de não só reforçar as ações, como a implementação, instalação de lonas, a execução de contenções de encostas, de instalações de gel mantas, limpeza de canais, bordas de árvores", disse. Atualmente, Salvador tem 14 sirenes instaladas em diversos bairros.

Já foram realizados simulados na Vila Picasso e Voluntários da Pátria (20/01); Irmã Dulce e Mangabeira (24/02); Bom Juá, Calabetão e Mamede ((02/03); Moscou I e II e Creche (09/03). No próximo sábado (23/03), encerrando o ciclo preparativo, serão realizados simulados simultaneamente na Baixa do Cacau e Vila Sábia.

Em caso de risco, a Codesal orienta se afastar do local, ligar 199 e aguardar uma equipe técnica realizar a vistoria.







