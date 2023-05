Consultório psiquiátrico pega fogo no Rio Vermelho

Na manhã desta sexta-feira, 26, um consultório psiquiátrico pegou fogo no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O incêndio, que destruiu todo o local, começou por volta das 8h30.

De acordo com informações iniciais, a mãe do Dr. Ricardo Chemas, de 96 anos, que estava no local, precisou ser levada às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE), após inalar muita fumaça. Outros funcionários também foram levados ao Hospital.

As chamas teriam começado em um dos quartos do imóvel, localizado na Rua Ilhéus, e rapidamente se espalhou por todos os cômodos e pela recepção. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foram acionados.