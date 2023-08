Corpo de homem é encontrado em avenida movimentada de Salvador

O corpo de um homem foi encontrado no início da manhã desta terça-feira, 2, com marcas de tiros em uma calçada da Avenida 29 de Março, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada.

Já conforme a Polícia Militar, policiais do 22º BPM foram acionados para averiguar a informação de um corpo com marcas de disparos na Av. 29 de Março. Ao chegarem, os militares constataram o fato.

Ainda de acordo com a corporação, não há, até o momento, dados quanto à autoria e à motivação, que deverão ser investigadas pela Polícia Civil. Uma equipe Silc/DHPP foi acionada há pouco.

Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE é possível ver o corpo estirado ao chão e a polícia já no local aguardando a chegada da perícia.

Cidadão Repórter