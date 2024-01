Defesa Civil fiscaliza Festival da Virada para reduzir riscos | A TARDE

Para que tudo transcorra bem nos cinco dias do Festival Virada Salvador 2024, promovido pela Prefeitura, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) coordena os demais órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), com a finalidade de realizar vistorias na Arena Daniela Mercury (Boca do Rio), área do evento, em busca de possíveis riscos, operação voltada a segurança dos frequentadores.

“Técnicos da Defesa Civil realizam vistorias de modo a identificar as vulnerabilidades existentes e propor medidas para diminuir os riscos, contribuindo para a segurança da população, além de possibilitar agilidade nas ações de resposta aos acidentes que possam ocorrer”, afirma o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Ele acrescenta que a Codesal mantém equipes de plantão para qualquer eventualidade. "Megaeventos, como o Carnaval e o Réveillon, requerem a elaboração de um plano de contingência, ferramenta que direciona a atuação conjunta dos órgãos integrantes do SMPDC", diz.

O coordenador de Contingências da Codesal, Francisco Costa Júnior, acrescenta que "profissionais da Defesa Civil realizam, em acréscimo, a vistoria do local onde são realizadas as queimas de fogos do Festival da Virada, todas as noites do evento, na Arena Daniela Mercury.

Shows pirotécnicos

Além do local do Festival, "a Codesal realizou vistorias de análise de risco preventivas em 20 cenários onde ocorrem shows pirotécnicos, a exemplo do Farol da Barra, Rio Vermelho, Itapuã, Ribeira, Cajazeiras X, Periperi e Ilhas", informa a subcoordenadora de Áreas de Risco, Rita Jane Moraes.

Já a subcoordenadora de Ações Comunitárias e Educativas, Fabiana Santana, diz que são feitos ainda "acolhimentos de demandas levantadas por secretarias parceiras em estruturas do evento, como camarotes, espaços diversos na estrutura da arena, além de atendimento ao público com dúvidas gerais durante todo o período do festival".

A concretização destas ações da Defesa Civil, ressalta Sosthenes Macêdo, depende da participação efetiva dos diversos órgãos que, quando necessário, numa ação articulada e sob a coordenação da Codesal, serão acionados de forma a solucionar qualquer situação de anormalidade que venha ocorrer.