Dupla é presa ao tentar roubar motocicleta em Itapuã | A TARDE

Dois homens foram presos no final da tarde de domingo, 1º, após tentar roubar uma motocicleta, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, os militares realizavam patrulhamento na Av. Octávio Mangabeira, quando foram acionados por um motociclista que relatou ter sido alvo de tentativa de assalto por dois homens em outra moto.

Com base em informações referentes às características dos criminosos, buscas foram iniciadas e dois suspeitos, localizados. Os indivíduos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos pms. Com eles, foi encontrada a chave de uma moto que estava estacionada nas proximidades, sendo constatado, durante a averiguação, que o veículo havia sido furtado na manhã do mesmo dia.

Os indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a DRFRV, onde a vítima da tentativa de roubo fez o reconhecimento. Todas as providências cabíveis foram adotadas