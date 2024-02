Edital co.liga + Cultura Salvador tem inscrições até 14 de fevereiro | A TARDE

A co.liga, escola online de economia criativa e totalmente gratuita, lançou um edital para selecionar jovens de 18 a 29 anos, que desejem ter experiências de mediação cultural e formação continuada na área cultural. O curso acontecerá em Salvador (BA) durante 40 dias, nos meses de fevereiro e março de 2024.

O prazo para inscrição segue até o dia 14 de fevereiro. Serão priorizadas pessoas LGBTQIAPN+, negras, de populações nativas e indígenas. As pessoas selecionadas receberão, cada uma, R$ 4.500,00. A ação é resultado da parceria da co. liga com dois equipamentos culturais da Prefeitura Municipal de Salvador que serão geridos pela Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI), a Casa das Histórias de Salvador e a Galeria do Mercado Modelo da Bahia.

O edital é voltado para jovens moradores de Salvador interessados em Patrimônio, Produção Cultural e Turismo, com ou sem experiência, e tem o objetivo de ampliar o conhecimento nestes dois setores e contribuir em suas formações teóricas e práticas, que serão integradas às aulas, oficinas e palestras, com a equipe da co܂liga e profissionais da área. As atividades de formação e experiências práticas serão realizadas das 10h às 18h, com 1h de intervalo, de terça a domingo.

Entre as atribuições necessárias para conquistar uma vaga no edital, é preciso proatividade, ter disponibilidade para atuar presencialmente nos equipamentos culturais indicados no edital, ser comunicativo no contato com o público, ter comprometimento, responsabilidade e destreza para atividades em equipe, entre outras. E, claro, ter perfil público completo na co. liga, conforme orientado nesse link. Para se inscrever, é preciso ainda apresentar o certificado do curso Mediação Cultural em Exposições na área de realizados na co.liga.

Calendário:

Inscrições: de 26 de janeiro de 2024 a 14 de fevereiro de 2024

Seleção das(os) jovens: dias 15 e 16 de fevereiro de 2024

Divulgação das(os) selecionadas(os): a partir de 19 de fevereiro de 2024

Início das atividades: a partir de 21 de fevereiro de 2024