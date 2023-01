Elevador Lacerda apresenta problema e tem funcionamento interrompido

O funcionamento da cabine um do Elevador Lacerda apresentou problemas nesta sexta-feira, 6, e precisou ser interrompido. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), cerca de 15 pessoas foram resgatadas do local e ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com a Semob, funcionários da empresa responsável pela manutenção do equipamento foram ao local para fazer os reparos. A pasta não especificou o problema apresentado pelo elevador.

Um vídeo que circula pela internet mostra o momento do resgate dos usuários que ficaram presos na cabine do Elevador Lacerda.

Cerca de 15 pessoas foram resgatadas do elevador Reprodução | Redes sociais

Localizado a cerca de 400 metros do Elevador Lacerda, o Plano Inclinado pode ser uma alternativa para os usuários. O equipamento também é responsável pelo transporte entre a cidade alta e a cidade baixa.

O Elevador Lacerda foi inaugurado em dezembro de 1873. O equipamento possui 72 metros de altura e é um dos principais pontos turísticos de Salvador. Em 2006, o local foi reconhecido como patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Confira a nota da Semob:

“A Semob informa que a cabine 1 do Elevador Lacerda apresentou um problema na manhã desta sexta-feira (06), e o atendimento no equipamento precisou ser suspenso. Técnicos da Otis, empresa responsável pela manutenção do elevador, estão no local para fazer os reparos necessários. Cerca de 15 usuários que utilizavam o equipamento já foram resgatados. A operação será retomada tão logo o problema seja resolvido. Enquanto isso, os usuários têm como opção o Plano Inclinado Gonçalves, localizado a cerca de 400m do Lacerda.”