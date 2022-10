Estudante é agredido por colega em colégio particular em Salvador

Um estudante foi agredido por um colega no interior do Colégio Módulo, na Pituba, na manhã desta quinta-feira, 6. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a cena foi presenciada por vários alunos.

As imagens mostram um adolescente proferindo injúrias verbais à vítima e deferindo uma série de tapas em seu rosto.

Em nota, o Colégio Módulo informou que repudia todo e qualquer tipo de violência e, ao tomar ciência, a direção tomou as devidas providências baseadas no Estatuto do Estudante.

Segundo a instituição, atividades de combate à violência integram o currículo pedagógico. "Neste momento, estamos acompanhando rigorosamente o caso".

null Reprodução