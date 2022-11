Família é humilhada durante assalto em condomínio em São Rafael

Imagens do circuito de segurança de um condomínio, localizado na Rua Professor Arnaldo Silveira, em São Rafael, registrou o momento exato em que uma família teve seu veículo roubado. O crime foi cometido na noite desta quarta-feira, 23, por volta das 19h55. [Veja os vídeos]

Como se não bastasse a perda do bem, eles ainda foram humilhados durante a ação criminosa. No vídeo é possível ver quando os dois criminosos entram no condomínio e rendem as vítimas. Um delas, um homem, aparece de joelhos e, em seguida, deitado estirado ao chão, até que os suspeitos entraram no carro.

Uma mulher, desesperada, ainda retira uma criança que estava dentro do veículo para evitar que ela fosse levada pelos bandidos

Após a fuga da dupla, já em outras imagens feita por moradores, uma das vítimas grita, apavorada, pedindo ajuda: "socorro, socorro, ladrão, ladrão", além de “liga pra polícia”.

Em nota, a PM informou que Policiais militares da 50ª CIPM foram acionados na noite de quarta-feira , 23, para averiguar roubo de veículo no interior de um condomínio no Vale dos Lagos, na Avenida São Rafael.

No local foi mantido contato com as vítimas que foram orientadas a prestar queixa na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Já Polícia Civil disse que Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) instaurou inquérito policial e já tem indicativo de autoria do roubo.

Ainda conforme as informações, investigadores estiveram no local do fato e analisaram imagens de câmeras de vigilância. As vítimas são aguardadas na delegacia para serem ouvidas. Outras ações investigativas são realizadas para localizar o automóvel e prender os autores.

