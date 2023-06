Festejos juninos alteram o trânsito no Centro Histórico

Palco dos festejos juninos que acontecem na capital baiana, o Centro Histórico de Salvador vai ter algumas alterações no trânsito até o dia 25 de junho.

Devido a programação promovida pela Prefeitura de Salvador, celebrando Santo Antônio, São João e São Pedro, o Largo do Pelourinho, cujo trânsito já é restrito, será totalmente interditado no período de 10 a 18 de junho, sempre das 17h às 21h.

Já o Largo do Santo Antônio Além do Carmo terá o tráfego de veículos interditado entre os dias 09 e 13 de junho, das 17h às 01h do dia subsequente.

Além disso, agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vão ordenar o tráfego de veículos, auxiliar na travessia de pedestres e coibir o estacionamento irregular em algumas áreas.

Confira as áreas impactadas:

Praça da Sé, entre os dias 10 e 25 de junho, das 10h às 23h;

Largo do Terreiro de Jesus, entre os dias 10 e 18 de junho, das 10h às 23h

Largo do Cruzeiro de São Francisco, entre os dias 10 e 18 de junho, das 11h à meia-noite;

Largo do Santo Antônio Além do Carmo, entre os dias 14 e 25 de junho, das 17h às 01h do dia subsequente;

Largo da Saúde, entre os dias 23 e 25 de junho, das 15h às 22h;

Largo do Godinho, entre os dias 23 e 25 de junho, das 15h às 22h.