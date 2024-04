Fornecimento de água é retomado após remanejamento de tubulação do BRT | A TARDE

O fornecimento de água já começou a ser retomado nesta quarta-feira, 20, na Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas, após a conclusão do remanejamento da tubulação de água de grande porte solicitado pela obra do BRT.

A expectativa era que as obras, com previsão de serem iniciadas a partir das 6h, fossem concluídas na madrugada de quinta-feira, 21. A Embasa recomenda que os moradores continuem usando a água armazenada com economia no período de retomada.

“Como o retorno da água é sempre gradativo, pois é preciso encher novamente as tubulações e grandes reservatórios de distribuição, alguns locais altos ou mais distantes na rede distribuidora podem ter o abastecimento normalizado em 48 horas após a conclusão do serviço”