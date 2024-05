Forte chuva faz estrutura de complexo esportivo desabar em Salvador | A TARDE

Em decorrência das fortes chuvas em Salvador, parte da estrutura de concreto do Complexo Raimundo Varela, localizado no fim de linha do bairro Fazenda Grande IV, desmoronou no fim da tarde desta terça-feira (21).

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), a estrutura do espaço, inaugurado em fevereiro deste ano, cedeu devido ao ‘toró’ na capital baiana. O complexo já recebeu uma vistoria de técnicos da Desal e da empresa que construiu o espaço.

Ainda segundo a Desal, a restauração será iniciada assim que as chuvas cessarem.

