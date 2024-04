Funcionamento da travessia Ribeira-Plataforma segue suspenso | A TARDE

O temporal que atingiu Salvador na manhã desta segunda-feira, 8, comprometeu o funcionamento do Elevador Lacerda, Elevador do Taboão, o Plano Inclinado Gonçalves e da Travessia Ribeira-Plataforma. De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), responsável pelos equipamentos, os ascensores foram impactados por uma queda de energia na região do Centro.

O serviço da travessia Ribeira-Plataforma foi impactado devido aos fortes ventos e o mar agitado que impede a atracagem das embarcações no terminal de Plataforma. Ainda conforme a Semob, os serviços serão retomados assim que as condições de operação voltem a normalidade.

Pela manhã, o Plano Inclinado Gonçalves passou por uma vistoria e o equipamento retomaria a operação no início da tarde, mas teve o retorno inviabilizado por causa de falta de energia.