Grupo é preso por envolvimento em roubos a ônibus | A TARDE

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC) efetuaram, na terça-feira, 21, a prisão de quatro envolvidos em roubos a coletivos e receptação de celulares, nos bairros Cabula VI e Liberdade, em Salvador.

As investigações tiveram início após um dos envolvidos ter recebido um PIX proveniente de um aparelho roubado. Ações de inteligência policial contribuíram para a identificação dos outros autores do roubo, ocorrido na sexta-feira, 17, no bairro de Bom Juá.

Dois suspeitos foram flagrados com os celulares roubados. A ação também identificou um homem responsável por adquirir os aparelhos. O grupo, que responderá pelos crimes de receptação e roubo, realizou os exames de lesões de praxe e permanece à disposição do Poder Judiciário.

