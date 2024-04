Homem é assassinado a tiros no bairro do IAPI, em Salvador | A TARDE

Um homem foi encontrado morto na manhã de domingo, 7, no bairro do IAPI, em Salvador. O corpo foi encontrado encontrado com marcas de tiros, na localidade conhecida como Fonte da Bica, conforme a Polícia Civil.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 37ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo na localidade. No local, os pms constataram o fato, sendo que o homem se encontrava caído ao solo sem os sinais vitais.

Os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) complementarão as apurações das circunstâncias, autoria e motivação do crime.