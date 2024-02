Homem é preso ao tentar registro médico com diploma falso | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante suspeito de fraudar documentos para conseguir o registro profissional de médico durante a tarde desta segunda-feira (29), na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), em Salvador. O meliante, identificado pelas iniciais J.A.S.A , já havia tentado praticar a mesma ação anteriormente com um diploma falso da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro.

Ao Portal Massa!, o Cremeb informou que em 2022 o pedido do homem para conseguir o registro profissional de médico foi indeferido. “Ele tinha ido há dois anos lá no Cremeb, a gente desconfiou da documentação dele e como de praxe a gente foi confirmar com a universidade. A universidade não reconheceu. Ele foi embora na época, deixou a documentação e disse que voltaria, não voltou e foi embora”.

Durante a primeira tentativa de J.A.S.A, em se tornar médico com documentos fraudados, a Cremeb solicitou da Faculdade Estácio de Sá, que tinha absolvido a Universidade Gama Filho, um atestado de veracidade do diploma. Em comunicado, a instituição informou que não localizou o registro do suspeito.

Segundo o órgão, uma servidora da autarquia federal acionou a Polícia Militar após verificar sobre a antiga tentativa de estelionato. “Quando a gente viu o nome dele, a gente pegou a pasta dele, identificou que de fato era a mesma pessoa. A servidora que estava atendendo ele conversou com a diretoria que de prazo chamou a polícia que foi até lá e efetuou a prisão em flagrante”, informou a Ascom do Cremeb.

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para aprofundar as apurações do caso. “Os documentos apreendidos passarão por exames periciais, para a análise de autenticidade”, informou a PC ao Portal Massa!.

Conforme documentos apresentados ao Cremeb, o homem, natural de Senhor do Bonfim, teria concluído o curso de medicina em 16 de dezembro de 2005, com colação de grau em 13 de janeiro de 2006.

Nas redes sociais, o presidente do Cremeb, Dr Otávio Marambaia, alertou sobre a proteção do trabalho médico. "O Cremeb tem feito um trabalho muito grande de proteção do trabalho médico e da classe médica [...] Eu gostaria que a classe médica nós ajudasse, seja na denúncia, e seja na verificação da pessoas que trabalham com você, pois pode haver elemento como esse, afirmou.