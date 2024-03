Homem é preso em Nazaré suspeito de tráfico de drogas | A TARDE

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar em Nazaré resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas, nesta sexta-feira, 8.

O homem de 19 anos foi flagrado no bairro Alto do Cruzeiro, com 30 porções de crack, dez pinos de cocaína e oito 'buchas' de maconha.

Após a apreensão do material, a polícia encaminhou as drogas para a perícia. Segundo informações, o homem faz parte de um grupo criminoso da região.

Após ser preso, ele passou por exame de lesões corporais e ficou à disposição da Justiça. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) disse ainda que um outro homem conseguiu fugir da abordagem e está sendo procurado.