Homem furta câmera da SSP na avenida Silveira Martins | A TARDE

Foi furtada na segunda-feira, 11, na avenida Silveira Martins, na Estrada das Barreiras, uma câmera de monitoramento da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Por meio de imagens recebidas pelo Portal A TARDE, é possível ver um homem utilizando uma escada para alcançar o equipamento e retirá-lo do local. Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.

A SSP afirmou que a câmera furtada, na Avenida Silveira Martins, na Estrada das Barreiras, será substituída pela empresa responsável pela prestação de serviço. Ainda de acordo com a SSP, as Polícias Militar e Civil estão atuando de forma conjunta para identificar e capturar o autor do crime.

Veja:





Reprodução | Redes Sociais