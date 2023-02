Incêndio em terreno de Itapuã assusta moradores

Moradores do Condomínio Colina de Itapuã relataram na noite deste domingo, 12, um incêndio em um terreno de 1.200 m² na esquina entre as ruas Santo Expedito e Vicente Ferreira de Magalhães.



Iniciado às 19h, o fogo foi contido 40 minutos depois, momento próximo em que os bombeiros chegaram ao local. Assustados, os moradores saíram de suas casas, acompanharam de perto o trabalho dos bombeiros e registraram a situação em vídeo.

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp

A suspeita de alguns residentes do condomínio localizado em Itapuã é que o incêndio tenha sido proposital. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local, mas não há registro de feridos.