Ladrão de carro aponta arma para homem com criança no colo; veja | A TARDE

Uma família viveu momentos de terror provocados por dois criminosos na noite desta sexta-feira, 29, em Salvador. Nas imagens recebidas pelo Portal A Tarde, é possível observar a chagada da dupla. O primeiro bandido aborda um homem que está com uma criança no colo, enquanto o comparsa já chega apontando a arma para a cabeça da vítima [[veja abaixo]]. Ele é ameaçado e levanta a camisa para mostrar que não está armado.



O outro criminoso vai para o outro lado da rua onde a família está reunida e pega a chave do veículo na mão de uma mulher. Enquanto isso o homem levanta as mãos e se ajoelha. A dupla entra no carro e foge. O crime foi registrado na rua Nara Rodrigues, no bairro da Canabrava.

A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento os criminosos não foram localizados. Por meio de nota a Polícia Civil informou que a "Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFFV) registrou o roubo do veículo, do celular e pertences pessoais da vítima. Diligências investigativas estão sendo realizadas para identificar os criminosos".