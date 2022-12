Lentidão no Metrô de Salvador deixa estações lotadas

Passageiros que utilizam a linha 1 do metrô de Salvador encontram dificuldades nesta segunda-feira, 12, por causa da lentidão do serviço, o que tem atrasado o tempo para a execução do percurso e causado grande lotação nas estações e nos trens.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, A CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema, relatou que a velocidade reduzida acontece entre as estações Pirajá e Bom Juá, ocasionando um atraso de 3 minutos na operação da linha 1. A linha 2 não foi afetada e segue operando normalmente.

A empresa ainda apontou que "a manutenção está atuando para restabelecer a operação com brevidade". Apesar disso, não soube explicar o que causou a lentidão.

null Reprodução / Redes sociais