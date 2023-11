Líder de facção do Nordeste de Amaralina morre em confronto com PM | A TARDE

Um homem suspeito de liderar uma facção criminosa com atuação no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, morreu após entrar em confronto com policiais militares da Rondesp Atlântico. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 23.

Segundo apurado pelo Portal A TARDE, o suspeito foi identificado como Uederson dos Santos Silva.

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o homem foi localizado pelos pms na companhia de outros homens, na Travessa Santo André, localidade da Santa Cruz. Na tentativa de abordagem, houve troca de tiros, ele acabou ferido e foi socorrido, mas não resistiu.

Ainda conforme a pasta, com o integrante de facção foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador e munições. O caso foi registrado na Polícia Civil.