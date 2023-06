Manifestação de indígenas deixa trânsito congestionado na Av. Paralela

Uma manifestação de um grupo de indígenas aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira, 15, na Avenida Paralela, em Salvador. O ato é realizado contra a votação do PL 490 do Marco Temporal.

O protesto começou por volta das 16h e deixou o trânsito congestionado nas imediações do Centro Administrativo da Bahia (CAB), sentido Centro, segundo a Transalvador.

O Projeto de Lei (PL) 490/2007, que estabelece que os povos originários só podem reivindicar as terras que ocupavam quando a Constituição de 1988 foi promulgada, acabou aprovado pela Câmara dos Deputados, e teve o julgamento suspenso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja o vídeo:

null Cidadão Repórter