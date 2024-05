Mega blitz aborda 115 motociclistas e notifica 67 em Salvador | A TARDE

Uma mega blitz, deflagrada no Acesso Norte, saída de Salvador com sentido Feira de Santana, finalizou com 115 abordagens a motociclistas e 67 notificações, na tarde de quinta-feira, 23. Foram também removidas ao pátio 24 motos por irregularidades.

A operação foi realizada em conjunto pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM-BA).



As principais infrações encontradas foram transitar sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), débito de licenciamento, mau estado de conservação dos pneus, ausência de placa, falta de equipamentos obrigatórios de proteção e condução de carga perigosa (gás).

A operação foi direcionada prioritariamente a motociclistas, para sanar irregularidades e evitar sinistros. A iniciativa integra a campanha Maio Amarelo, para conscientização das pessoas sobre segurança viária.

Nas abordagens, os agentes de trânsito também entregaram folders educativos. Além disso, mensagens de paz no trânsito e redução de velocidade foram expostas em cavaletes ao longo da via.

A atuação da Transalvador busca reduzir o número de mortos e sequelados no trânsito, dado que cresceu no ano passado, na contramão da redução verificada para sinistros com pedestres e carros. Das 113 vidas perdidas em 2023, mais da metade – ou seja, 63 vítimas – foram em razão de acidentes de moto.

Dados

Lançado pela Transalvador, o Relatório Preliminar de Vítimas Fatais de 2023 aponta redução de 13% no número de óbitos por acidentes de trânsito entre 2020, quando foram registradas 130 ocorrências, e 2023, quando 113 pessoas morreram. De 2011 a 2020, a Transalvador atingiu a meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) de reduzir em 50% as mortes por acidentes de trânsito. Na década atual, de 2021 a 2030, a tendência é a mesma.

