Morre aos 66 anos o jornalista Marcos Venâncio, ex-editor de A TARDE | A TARDE

Morreu nesta sexta-feira, 17, aos 66 anos, o jornalista e ex-editor do A TARDE, Marcos Venâncio Machado. Ele estava internado em Salvador, mas ainda não há informações sobre as causas da morte. Venâncio implantou o Portal A TARDE, na época chamado de A TARDE Online, em 1996, além de ter coordenado a implantação de outros portais de notícias e ter sido consultor na área.

Marcos Venâncio se formou em jornalismo na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em meados dos anos 80, e trabalhou no Grupo A TARDE durante oito anos. Ele atuou no campo de mídias digitais, e coordenou a implantação de portais de notícias, foi consultor na mesma área, tendo atuado junto a governos estaduais brasileiros e estrangeiros no aperfeiçoamento do trabalho de jornalistas para a era digital. O jornalista também trabalhou na Agência angolana de Notícias (Angop) durante três anos.

A diretora de Conteúdos e Projetos Especiais no Grupo A TARDE, Mariana Carneiro, lamentou a morte do colega que ela considera um professor nato. "A partida de Venâncio entristece toda a Redação de A TARDE, casa onde ele fez muitos amigos e onde atuou em múltiplas funções. Profissional versátil, teve papel relevante nos primórdios da implantação de mídias digitais no Grupo, atuando como editor do portal e coordenando nossa primeira WebTV, além de desempenhar a função de secretário gráfico do jornal impresso. Acredito que a principal marca que nos deixa é a permanente gentileza e disponibilidade em dividir sua ampla experiência como jornalista com os colegas mais jovens. Era um professor nato", destacou.

O jornalista e atual secretário gráfico de A TARDE, Kleber Leal, lamentou a morte do colega a quem chamou de irmão. "Perdi um colega-irmão, um cara que tinha formidável capacidade e compartilhava o conhecimento com todos. Era um jornalista bastante atualizado nas tecnologias e se utilizava muito bem desse recursos para qualificar cada vez mais o trabalho. Era eclético, conhecia bem os setores redacionais (impresso e on line) e gráfico. Tive a sorte e a honra de trabalhar diretamente com Venâncio na Secretaria Gráfica da Redação, tendo ele me ensinado bastante sobre fluxo de produção e controle de qualidade jornalístico. Descanse em paz, meu irmão!"

Mais um amigo prestou a sua homenagem ao jornalista Marcos Venâncio. O economista Elisandro Lima disse, bastante emocionado, que o seu colega de trabalho ensinou tudo o que ele sabe sobre comunicação digital e que só tem gratidão por ele. "Me acompanhou desde a época de office boy, depois fui promovido a operador de telecomunicações. Fomos muito amigos no A TARDE e montamos juntos o A TARDE online que se tornou uma potência. Ele sempre com muita maestria, paciência e capacidade de fazer acontecer. Eu só tenho a agradecer a ele e que o criador o coloque em um bom lugar", contou Lima.



Estúdio da WebTV do jornal A TARDE | Foto: Reprodução

O velório vai acontecer no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, a partir das 11h, neste sábado, 18. O sepultamento será às 14h30 .