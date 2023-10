Novos tiroteios são ouvidos em Plataforma e afetam serviços no bairro | A TARDE

Novos tiroteios foram registrados na manhã desta quarta-feira, 18, no bairro de Plataforma, em Salvador. Durante boa parte da madrugada, populares relataram escutar o som dos disparos e gravaram vídeos da situação (confira abaixo).

Informações preliminares de moradores da região afirmavam que um posto médico na localidade havia sido alvo das ações de criminosos. No entanto, em contato com o Portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) negou a situação, mas disse que a unidade está operando com grade e cadeado para "garantir a segurança dos funcionários e pacientes".

Além disso, por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) disse que precisou fazer alterações no transporte público da região e, atualmente, as localidades de Plataforma e São João do Cabrito tiveram atendimento completamente suspenso.

Os coletivos estão seguindo até as entradas dos respectivos bairros, na avenida Afrânio Peixoto, e retornam aos seus terminais de origem. Agentes da Semob acompanham a a essas localidades.

Por fim, a Secretaria de Educação emitiu posicionamento afirmando que o Colégio Estadual Democrático Bertholdo Cirilo dos Reis abriu normalmente na manhã desta quarta-feira, mas não informou se houve algum fechamento anteriormente em razão do sentimento de insegurança no bairro.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Militar (PM-BA), que informou estar apurando o caso e que responderia assim que tivesse mais detalhes. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

Vídeo:

Cidadão Repórter | Via WhatsApp