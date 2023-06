Ônibus bate em caminhão de lixo e trava trânsito na Avenida Suburbana

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão de lixo causou transtornos a quem transitava na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, na manhã desta sexta-feira, 30.

O acidente aconteceu por volta das 10h, na região de Itacaranha, no sentido Paripe. O trânsito no local ficou congestionado até a retirada dos veículos. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não houve vítimas.

null Reprodução | Redes Sociais