Outubro Rosa: faixas de pedestres ganham pintura especial em Salvador | A TARDE

A travessia de pedestres em algumas faixas da cidade vai ter uma lembrança especial. Em referência ao Outubro Rosa, mês de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) pintou algumas faixas de pedestres na cor rosa. A ação especial tem o propósito de lembrar que a prevenção sempre deve ter passagem.

As primeiras faixas a receberem a tonalidade especial estão localizadas na Avenida Oceânica, próximo ao Cristo da Barra, e na Avenida Sete de Setembro, na Ladeira da Barra. Equipes da Gerência de Sinalização da Transalvador continuarão com o trabalho em outras vias da cidade.

A mamografia é a principal forma de detecção precoce do câncer de mama. O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra, por isso que, quanto mais cedo detectar algum problema, mais chances de cura.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. No Brasil, estima-se 73.610 casos novos de deste tipo de tumor em 2023, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.