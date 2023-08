Passageiro fica com a perna presa entre vagão e plataforma no metrô

Um passageiro ficou com a perna presa no metrô de Salvador, na noite de domingo, 20. Ele ficou travado no vão que separa o vagão da plataforma de embarque, na Estação Retiro.

Em contato com o Portal A TARDE, a CCR Metrô Bahia informou que os Agentes de Atendimento e Segurança foram acionados para prestar atendimento ao usuário.

Os primeiros socorros foram prestados ao rapaz, que ainda recusou ser encaminhado para uma unidade de saúde, após o atendimento.



A concessionária reforça que realiza campanhas de conscientização sobre os cuidados durante o embarque, a viagem e o desembarque dos trens.

Reprodução