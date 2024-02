Plano Inclinado Liberdade-Calçada será suspenso nesta quarta-feira | A TARDE

O plano inclinado Liberdade/Calçada terá seu atendimento interrompido nesta quarta-feira, 21, para a realização de um serviço de manutenção emergencial. O equipamento terá seu funcionamento interrompido a partir das 8h.

A interrupção no atendimento acontece pra a realização de um serviço de drenagem no local, que será realizado pela Secretaria de Manutenção (Seman). A previsão é que o atendimento seja retomado por volta das 15h desta quarta-feira.

Os usuários do equipamento deverão utilizar as linhas de ônibus que atendem ambas as regiões enquanto durar o serviço. O plano inclinado Liberdade/Calçada funciona de segunda a sexta, das 6h às 18h30, e aos sábados das 7h às 13h.