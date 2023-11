Prédio onde funcionava o Othon Palace será leiloado | A TARDE

Um dos pólos de turismo mais conhecidos da capital baiana, o prédio em que funcionava o Othon Palace Hotel Salvador será leiloado para quitar dívidas trabalhistas da empresa dona do empreendimento.

Marcado para o dia 5 de dezembro, o leilão será de forma virtual, a partir das 12h, e com lance mínimo de R$ 82 milhões.

Segundo a Rymer Leilões, a construtora Moura Dubeux apresentou um lance para a aquisição do imóvel e caso não haja novas propostas, o empreendimento ficará com a empresa pelo lance mínimo. Existem débitos de IPTU e taxas prediais, nos exercícios de 2016 a 2022, no valor de R$ 29.012.249,29, além do IPTU do exercício de 2023 no valor de R$ 2.929.731,43.

Os interessados em participar do pregão devem realizar um cadastro no site da Rymer Leilões, empresa responsável pelo pregão, com 48h de antecedência.



Localizado no bairro de Ondina, o hotel, que contava com 280 leitos e 12 andares, além de um centro de convenções, já hospedou figuras conhecidas da alta sociedade nacional e até internacional.