Prefeitura de Salvador anuncia novas obras em Plataforma, no Subúrbio

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) autorizou na segunda-feira, 7, novas obras no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário. As obras anunciadas são a revitalização da Praça São Braz, a reforma do Campo da Feirinha, o recapeamento asfáltico das ruas Santo Antônio e Leandro Gomes e a recuperação de uma encosta.



O anúncio foi feito durante entrega de três novas praças no bairro. Conforme a prefeitura, todos os espaços contam com paisagismo e iluminação 100% em LED, além de áreas de lazer para todas as idades, desde parques infantis até aparelhos de ginástica. Além disso, a inclusão de mais casas na próxima etapa do programa Morar Melhor - 600 residências foram reformadas em Plataforma.

“A gente fez tudo aqui ouvindo a comunidade. Foram vocês, moradores, que escolheram cada equipamento que foi instalado. Todas as praças inauguradas por nós aqui no Subúrbio têm os mesmos materiais, a mesma qualidade, os mesmos equipamentos das praças dos bairros mais ricos. Nós já inauguramos 368 praças em apenas dois anos e meio, sendo a maioria delas nas regiões mais carentes de Salvador”, disse o prefeito no evento.

Todos os nomes das praças foram escolhidos pela comunidade local | Foto: Valter Pontes | Secom PMS

O evento de inauguração aconteceu na Eco Praça, que levou o nome da professora Jandira Anunciação, educadora que trabalhou por muitos anos na rede municipal de Plataforma e foi uma das vítimas da covid-19. O espaço, com mais de 2 mil m² de área, conta com parque infantil, cachorródromo e aparelhos de ginástica.

A Praça dos Operários, batizada em homenagem aos milhares de trabalhadores fabris que foram os moradores pioneiros de Plataforma, conta com parquinho infantil e aparelhos de ginástica ao ar livre.

A praça Padre Gaspar Kuster foi batizada em homenagem ao antigo pároco da Igreja de São Braz, principal paróquia do bairro de Plataforma, que faleceu em 2021. Ela possui área de 959 m² e ganhou áreas de gramado natural e sintético para ficar ainda mais aconchegante para os frequentadores.

Todos os nomes das praças foram escolhidos pela comunidade local e fazem homenagens. Todas as três praças contam com iluminação em LED. Nos três equipamentos, foram instalados 40 luminárias, 22 postes de fibra e realizadas obras de infraestrutura elétrica.