Prefeitura de Salvador entrega ligação viária no Subúrbio | A TARDE

A Prefeitura de Salvador entregou nesta sexta-feira, 10, a Rua Arnaldo Anselmo, nova ligação viária para pedestres e motoristas que se deslocam entre Periperi e Nova Constituinte, no Subúrbio da cidade. A obra era uma das principais demandas dos moradores da região e foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis. A via faz cruzamento entre as ruas das Pedrinhas e Beira Rio de Cima, possuindo duplo sentido de tráfego. A pista oferece infraestrutura adequada com pavimentação asfáltica, guarda-corpo, passeio, iluminação e sistema de drenagem. O investimento foi de R$ 2,2 milhões.

“Antes dessa obra, o único acesso que a população tinha para Nova Constituinte era pela Rua da Glória, passando próximo à UPA de Periperi, Praça do Sol e Rua Doutor Almeida. Com essa via, as pessoas estão ganhando pelo menos 10 a 15 minutos em deslocamento”, destacou Bruno Reis. O prefeito lembrou que a nova Arnaldo Anselmo leva o nome de um influente líder comunitário do Subúrbio, falecido em 2020: “Construir essa rua e prestar essa homenagem a ele também é um reconhecimento a todas as lideranças comunitárias de Salvador”.

O chefe do Executivo municipal também entregou um pontilhão feito com madeira de eucalipto para o deslocamento de pedestres nas proximidades do Rio Paraguari, ligando a Beira Rio de Cima e a 3ª Travessa da Rodagem.

Na ocasião, Bruno Reis autorizou o início da construção de uma quadra poliesportiva e de um espaço de lazer na Rua Beira Rio de Cima. A área será equipada com parque infantil, contendo casa de Tarzan, amarelinha, gangorra, mesa infantil, escorregadeira, balanço, além de mesa de jogos. Também haverá academia de ginástica com prancha abdominal, barras paralelas e de apoio, além de simuladores para exercícios e alongamentos. O investimento total é de quase R$ 600 mil.



“Temos feito uma verdadeira transformação nesta região. Só aqui entre a Arnaldo Anselmo, Rua das Pedrinhas até a subida de Mirantes de Periperi destinamos mais de R$7 milhões em nova pavimentação asfáltica. Ontem (9), assinamos com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) um financiamento que prevê um novo viaduto que iremos construir para facilitar o acesso entre a Rua das Pedrinhas à Estrada do Derba”, anunciou o prefeito.

Outras melhorias

Em julho do ano passado, a Prefeitura entregou a segunda etapa de urbanização do Rio Paraguari, que envolveu a criação de uma barragem de 420 metros de extensão. A obra foi capaz de conter o fluxo das águas do canal, acabando de vez com alagamentos que ocorria na localidade há décadas.

Já a primeira etapa das obras no entorno do mesmo rio foi concluída em 2020 e alcançou uma extensão de 925 metros. Com isso, foram colocadas travessias para pedestres sobre o canal, iluminação pública com luminárias em LED, revestimento asfáltico das vias que margeiam o canal, espaço público de convivência e lazer, piso intertravado e implantação de pergolados, bancos, paisagismo e acessibilidade. A administração municipal também fez recentemente na região de Periperi a requalificação da Rua Daiane Matos e obras de drenagem da Rua Recanto da Urbis.