Profissionais de enfermagem fazem manifestação em Nazaré

Profissionais da enfermagem realizam uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 10, em Salvador para cobrar o cumprimento da Lei do Piso Salarial da categoria. O protesto acontece no Largo de Nazaré, no Centro, e integra uma mobilização do Fórum Nacional de Enfermagem, com realização de atos em todo o Brasil.

A categoria cobra a edição de uma Medida Provisória que garanta o repasse financeiro para cumprimento da lei que estabelece para enfermeiros, o piso no valor de R$ 4.750. A quantia serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem (70% - R$ 3.325), auxiliares de enfermagem e parteiras (50% - R$ 2.375).

O Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (SINDSEPS) convocou para a manifestação desta sexta-feira, 100% dos enfermeiros da Atenção Primária.

Por conta disso, a Prefeitura de Salvador reduziu a estratégia de vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Salvador afirma ter conseguido manter um quantitativo mínimo para não suspender o serviço por completo.

A enfermeira e diretora do Sindseps, Lilia Cordeiro, apontou que existe uma interrupção da vacinação hoje em diversos pontos da capital baiana.

Piso suspeso

Em setembro do ano passado, a Lei do Piso foi suspensa pelo ministro do STF, Luís Roberto Barroso, em atendimento à uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNS).

PEC - Uma Proposta de Emenda à Constituição que viabilizaria o pagamento do Piso da Enfermagem (PEC 42/2022) foi aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro e direcionava recursos do superávit financeiro de recursos públicos para custeio e do Fundo Social, mas, novamente o ministro Barroso atendeu à pedidos da CNS para barrar tal medida.

| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

