Protesto por regulação para adolescente trava viaduto no Aeroporto

Familiares de um adolescente, que está com suspeita de leucemia, protestam pela regulação dele em um hospital na tarde desta terça-feira, 18, na entrada do Aeroporto de Salvador. Eles formaram uma fila e fecharam a via com cartazes. Vídeos enviados ao Portal A TARDE mostram o congestionamento causado na região. Motoristas alegam que estão há mais de 40 minutos parados no trânsito.

O paciente, identificado como Flávio Soares, de 15 anos, está internado na Unidade de Pronto Atendimento de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Por conta do estado de saúde, o adolescente precisa realizar exames e acompanhamento com um hematologista.

"Só preciso disso, que tirem meu filho de lá. Só estou pedindo uma regulação para o meu filho, ele precisa de uma regulação. Não quero perder meu filho", disse a mãe do adolescente.

null Reprodução | Cidadão Repórter

Em relação às condições de atendimento dos pacientes, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), informou que a Prefeitura de Salvador e as gestoras das unidades, que são as responsáveis pelo acolhimento dos pacientes. Ainda de acordo com a pasta, os médicos da Central Estadual de Regulação estão em busca de um leito hospitalar para os pacientes.

"Os médicos da Central Estadual de Regulação já atenderam 151.224 pacientes de 1º de janeiro de 2023 até esta data, demonstrando o compromisso com a ampliação dos serviços. Isso representa 98,73% dos casos", diz a nota.

Por volta das 14 desta terça-feira, a Sesab confirmou a regulação do paciente no Hospital Geral Roberto Santos.