Salvador é destino nacional mais desejado pelos brasileiros | A TARDE

Uma pesquisa do Ministério do Turismo apontou Salvador como o destino nacional mais desejado pelos brasileiros. De acordo com o levantamento “Tendências de Turismo”, a capital baiana lidera o ranking com uma média de interesse de 7.1, em uma escala feita de 0 a 10.

Pela primeira vez, Salvador ficou na frente de locais como Fernando de Noronha e Rio de Janeiro, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Lençóis Maranhenses e Florianópolis ficaram em quarto e quinto lugar.

A pesquisa “Tendências de Turismo” foi realizada pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI), com entrevistas feitas entre os dias 7 e 11 de dezembro de 2023.​ Ao todo, foram 2.029 entrevistas com cidadãos a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Segundo a Prefeitura de Salvador, durante a alta temporada de verão, um em cada três cidadãos planeja viajar a lazer até março, com uma média de permanência de dez dias. Do total de entrevistados, 95% opta destinos nacionais, com o Nordeste e o Sudeste liderando as preferências.

O levantamento também revela que 69% dos brasileiros viajam anualmente, predominantemente em família, utilizando carros e ônibus como principais meios de transporte, enquanto o avião é mencionado por aproximadamente 25% dos entrevistados.