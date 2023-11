SEAP anuncia medidas para reforçar segurança de presídios | A TARDE

A instalação de aparelhos Body Scan equipamento de inspeção corporal que funciona por meio da emissão de baixas doses de raios-X, e que permite observar o que a pessoa revistada carrega tanto fora do corpo, quanto dentro dele, está entre as medidas de reforço anunciadas pela, SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) para a segurança nos presídios da Bahia.

A decisão foi tomada após a fuga de sete traficantes que fazem parte da liderança da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Com a implantação da tecnologia, será possível identificar drogas, armas e outros objetos considerados ilícitos no acesso de qualquer pessoa a uma unidade prisional.

Já possuem o equipamento conjuntos penais de Lauro de Freitas; Masculino; Serrinha; Itabuna; Vitória da Conquista; Irecê; Brumado; Eunápolis; e Barreiras.

Ainda está previsto a instalação de telas na parte superior de todas as unidade, para evitar o arremesso de ilícitos. O telamento já está na fase de aquisição e as instalações devem iniciar na segunda quinzena de novembro desse ano. A expectativa ainda é de aumento do efetivo da Polícia Penal, abrindo mais de 400 vagas.

Vale destacar que nas unidades que aguardam a chegada do Body Scan, são utilizados equipamentos como raquete e porta detectora de metais. A SEAP também informa sobre a ampliação do arsenal bélico com a aquisição recente de armas como espingardas calibre 12, carabinas Ctt. 40 e pistolas Glock G22 5 Geração 40.