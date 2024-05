Secretário de Segurança fala sobre atuação contra facções em Salvador | A TARDE

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia apresentou, nesta quarta-feira, 15, os dados que apontam que a Bahia teve redução de 8,7% em números de mortes violentas. Durante a solenidade, o secretário da pasta, Marcelo Werner, falou sobre o enfrentamento às facções criminosas que atuam na Bahia.

“A gente não descansa na capital, no interior do estado. Toda vez que a gente toma conhecimento de qualquer ação ou qualquer disputa entre facções, muitas vezes a gente previne essa disputa. Algumas das vezes, enquanto essa disputa ocorre, a gente age de imediato”.

Segundo Werner, as Polícias Militar e Civil têm realizado constantes operações contra os grupos criminosos.

“São diversas operações em andamento, não só operações de repressão, mas operações também de investigação para evitar e para alcançar os responsáveis por essa dinâmica criminal. Hoje mesmo, inclusive, tivemos uma ação importante no Recôncavo baiano para que a gente pudesse localizar locais de esconderijo de faccionados, onde foram apreendidas as armas de fogo, onde foram destruídos acampamentos utilizados na zona rural”.

Durante a madrugada desta quarta-feira, 15, um adolescente, de 15 anos, foi morto no bairro de Periperi, Subúrbio de Salvador. A vítima foi identificada como Guilherme Nascimento Ribeiro, de 16 anos. Marcelo Werner assegurou que as forças policiais vão seguir no bairro para tentar conter a violência.

“Todo e qualquer lugar onde há esse tipo de ação de violência para a segurança, nós vamos sim reforçar o policiamento, deixar o policiamento reforçado até quanto for necessário. A população nos ajudando em forma anônima através do Disco de Denúncia 181, mas não só isso, fazendo com que as ações de inteligência direcionam nosso policiamento em campo e que ele fique de forma permanente, inclusive especializado, até trazer tranquilidade àquela região.

