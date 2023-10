Sedur encerra "festa paredão" em São Caetano | A TARDE

Uma festa realizada na localidade conhecida como Largo do Poerão, em Boa Vista de do São Caetano, no domingo, 15, foi encerrada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDUR).

Em nota, a Sedur informou que "os agentes encerram um evento irregular, em São Caetano, por não possuir a autorização do órgão. O responsável foi autuado e um equipamento de som foi apreendido".





A TARDE / Leitor

Nas imagens é possível ver que os prepostos da SEDUR tiveram o apoio da Polícia Militar durante a operação.