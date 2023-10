Sucuri é resgatada dentro de motor de carro por agentes da GCM

Uma cobra sucuri, com peso aproximado de sete quilos e medindo cerca de dois metros, foi resgatada pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental nesta segunda-feira,9.

Um chamado foi aberto no domingo, 8, no bairro da Barra, em Salvador, e houve a tentativa de retirada do animal, mas a operação não teve êxito, pois estava bem escondido entre as peças de um veículo. A fim de preservar a integridade da cobra, o automóvel precisou ser levado para uma oficina a fim de que algumas peças fossem desmontadas e, assim, retirá-la com segurança.

O GEPA deslocou-se até o estabelecimento, que fica no Rio Vermelho, capturando, com êxito, a sucuri, que será entregue ao CETAS / INEMA.

Veja:





Imagens do resgate em um estabelecimento no Rio Vermelho Divulgação | GCM