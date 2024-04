Torcedor é preso perto da Fonte Nova por não pagamento de pensão | A TARDE

Um homem com dívida de pensão alimentícia foi preso, após ser identificado pelo Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, na noite de quarta-feira, 20. O suspeito tentou acessar a Arena Fonte Nova para ver o clássico BA X VI.



Uma Plataforma de Observação Elevada (POE) da SSP foi colocada no entorno do estádio. O objetivo era localizar pessoas com mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Após alerta da ferramenta, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou uma guarnição da Polícia Militar. O procurado da Justiça foi apresentado na Polinter. O homem passará por audiência de custódia.