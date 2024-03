Trechos do trânsito de Salvador serão alterados neste final de semana | A TARDE

O trânsito de veículos será alterado em alguns bairros da capital baiana neste final de semana. A medida foi adotada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para viabilizar a realização dos eventos e garantir a segurança viária.

A Festa Ressaca das Cabritas será realizada nos bairros de Boa Vista do Lobato e Alto do Cabrito nos próximos dois dias.



Das 19h da noite de sábado, 2, às 2h de domingo, 3, e das 10h da manhã de domingo às 2h de segunda-feira, 4, haverá interdição do tráfego de veículos nos seguintes postos:

Alto do Cabrito

2ª Travessa Ana Piedade

Rua Estrada Velha do Lobato

Praça Maroly Lopes

Rua Fabriciano Conceição

Largo de Raul

2º Travessa Ana Piedade

Antes do evento, a partir das 4h de sábado, 2, haverá a instalação de 11 barreiras semifixas, fixas e móveis nas áreas do entorno. A retirada será na madrugada de segunda após o evento.

Para a Caminhada Penitencial, no domingo, 3, as alterações serão no trânsito da Cidade Baixa. O fluxo de veículos será interditado progressivamente a partir das 6h30 nos seguintes postos:

Av. Afrânio Peixoto/Suburbana (Lobato – saída da Paróquia Nossa Senhora das Dores)

Rua Luiz Maria

Praça Teive e Argolo

Rua do Imperador

Largo dos Mares

Av. Fernandes da Cunha

Praça Irmã Dulce

Av. Luiz Tarquínio

Rua da Imperatriz

Largo da Baixa do Bonfim

Ladeira do Bonfim

Largo do Bonfim

A partir das 7h, as alterações progressivas serão nas vias:

Praça Visconde de Cayru

Rua da Bélgica

Rua Miguel Calmon

Praça Almirante Riachuelo

Av. Jequitaia

Largo da Calçada

Rua Fernandes Vieira

Rua José Martins Tourinho

Largo dos Mares

Av. Fernandes da Cunha

Praça Irmã Dulce

Av. Luiz Tarquínio

Rua da Imperatriz

Largo da Baixa do Bonfim

Ladeira do Bonfim

Largo do Bonfim

O estacionamento e a circulação de veículos serão proibidos das 7h às 7h30 na Rua da Conceição da Praia, e das 8h às 12h na Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim.