Um pessoa morre e duas ficam feridas em tiroteio em São Marcos

Uma pessoa morreu e ao menos outras duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio na região conhecida como Coroado, no bairro de São Marcos, nesta quinta-feira, 10. Entre as vítimas baleadas, uma mulher de 50 anos e um adolescente de 14.

Segundo as informações das Polícias Civil e Militar, equipes da 47ª CIPM foram acionadas para atender uma denúncia de que um grupo de homens armados estariam levando um outro um homem amarrado. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens.

Houve confronto e quando cessou os policiais encontraram Rodrigo da Conceição Sampaio, de 22 anos, ferido por disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu e morreu.

Ainda durante a ação, um adolescente de 14 anos foi apreendido com 14 porções de maconha e encaminhado à DAI. Ele também ficou ferido e foi socorrido.

O material apreendido (arma de fogo e carregador) foi apresentado e a ocorrência lavrada na Corregedoria Geral da Polícia Militar. Não houve informações sobre o tal homem amarrado.

Mulher baleada

De acordo com a PM, pouco depois, quando os policiais da 7ª CIPM realizavam rondas nas imediações de São marcos (parte interna e externa do bairro), houve a informação de que uma mulher havia sido baleada e teria acabado de dar entrada na Unidade Pronta de Atendimento (UPA) de São Marcos.

A vítima foi identificada como Lucineide Santos e foi atingida na região do ombro enquanto seguia para uma casa lotérica. Ela segue internada e a última atualização do estado de saúde dela era grave.

A ocorrência de lesão corporal foi registrada no Posto Policial do Hospital e o procedimento será encaminhado para apuração na 10ª Delegacia Territorial (DT) de Pau da Lima.

Revide

Já pela noite, por volta das 21h, um grupo sequestrou um ônibus e atravessou na Avenida Maria Lúcia, também em São Marcos. O veículo ficou atravessado na pista, atravessando fluxo do trânsito.

Um morador chegou a registrar em vídeo parte da ação dos criminosos. [veja o vídeo]

Em nota, a PM disse que policiais da 47ª CIPM foram acionados via CICOM logo depois de receberem uma denúncia com informações de que um grupo de homens armados entrou em um ônibus, ameaçou o motorista e o cobrador do coletivo, exigindo que eles atravessassem o veículo no meio da Regional. No entanto, assim que a guarnição chegou ao local, o grupo fugiu seguindo em sentido ao morro do ninja.

A corporação ainda informou que “o policiamento foi reforçado”.

null Reprodução / Redes sociais