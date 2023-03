Vereadores têm encontro sobre propostas para o carnaval 2024

A primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Carnaval foi realizada nesta quarta-feira, 1º, no Salão Nobre da Câmara de Salvador. O objetivo principal do grupo, presidido pelo vereador Henrique Carballal (PDT), é buscar melhorias para a realização da festa em 2024, partindo do estudo dos pontos frágeis da folia realizada neste ano.

Os vereadores que compõem o colegiado estudam propor mudanças na Lei Orgânica do Município (LOM), no que tange a realização da festa na capital baiana, bem como realizar possíveis ajustes relacionados às entidades ligadas ao Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar).

“Outro assunto importante que fiz questão de trazer para a mesa diz respeito ao espaço. É pertinente que seja feito um estudo de ocupação ambiental da festa, que será realizado pela UFBA, que já fez isso em outros momentos, em convênio com a Câmara, que vai intermediar a ação em parceria com a Prefeitura de Salvador e com o Governo do Estado. Na oportunidade, também recomendamos que a força de segurança nos partais seja reforçada, para proibir a entrada de pistolas d’água nos circuitos”, afirmou Carballal.

Além disso, fizeram parte da pauta da reunião: os patrocínios que envolvem o carnaval, as condições de trabalho dos ambulantes e a segurança da festa de forma ampla, envolvendo todos os órgãos municipais e estaduais que estão inseridos nesse contexto.

Estiveram presentes na reunião, os vereadores: Henrique Carballal (PDT), Sidninho (Podemos), Claudio Tinoco (União Brasil), Duda Sanches (União Brasil), Sílvio Humberto (PSB) e Arnando Lessa (PT). Também fazem parte da Frente Parlamentar: Luiz Carlos Suíca (PT), Fábio Souza (Solidariedade) e Paulo Magalhães (União Brasil). A próxima reunião da comissão deve ocorrer no próximo dia 15 de março.