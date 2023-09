Vídeo: adolescente de 13 anos é golpeado com facão no bairro da Curuzu

Um adolescente de 13 anos ficou ferido com golpes de facão, na noite de domingo, 24, no bairro da Curuzu, que fica na região da Liberdade, em Salvador. Informações dão conta que a vítima estava na casa da namorada quando sofreu o ataque.

Testemunhas que moram na localidade relataram que o indivíduo apontado como o autor do ato criminoso foi impedido de matar o adolescente por populares. A identidade do suspeito não foi revelada.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas, até o momento, ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Já o responsável pelo ataque fugiu e segue sendo procurado pela polícia. Não foi informado qual a relação do suspeito com a vítima ou com a menina que o adolescente estaria se relacionando.

A motivação do crime é investigada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Vídeo:

Reprodução