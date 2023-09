Vídeo: Após estragos em Brumado, Defesa Civil chega ao município

Após um temporal atingir a cidade de Brumado, nesta quinta-feira, 31, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), enviou técnicos, para o município que fica localizado no centro sul baiano. O grupo realizar vistoria e faz levantamento dos danos e prejuízos causados pelas chuvas intensas, que atingiram o município nas últimas horas. O objetivo é desenvolver ações de resposta imediata a fim de minimizar os impactos sofridos pela população.

De acordo com a sala de monitoramento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Brumado foi atingida por 57,6 mm de chuva em 24 horas, o que ocasionou alagamentos de ruas e imóveis, destelhamento de casas, quedas de postes e árvores, desabamentos de muros e outros danos estruturais. Até o momento, não há informações sobre os danos humanos.

A Prefeitura Municipal de Brumado, informou que o município irá decretar Situação de Emergência (SE). Atualmente, onze municípios baianos se encontram em SE devido às chuvas intensas, são eles: Encruzilhada, Cícero Dantas, Santa Cruz Cabrália, Ilhéus, Belmonte, Porto Seguro, Canavieiras, Itapebi, Licínio de Almeida, Medeiros Neto e Entre Rios.

Redes Sociais