Vídeo: carro de músicos é tomado de assalto e instrumentos são levados | A TARDE

Músicos da banda Samba Eficaz fizeram um apelo nas redes sociais para recuperar os instrumentos musicais roubados durante um assalto no bairro de São Caetano, em Salvador. Na ação, que ocorreu na madrugada da última segunda-feira, 30, criminosos roubaram o veículo do empresário da banda e também baterista do grupo, Erick Dórea, e conseguiram levar todos os instrumentos da banda.

“Por volta das 3h da manhã aconteceu essa tragédia comigo. Fui levar Fagner e no retorno fui surpreendido por um elemento armado. Levou todo o material de trabalho da banda Samba Eficaz. Estou 100%, só peço que vocês possam ajudar e compartilhar ao máximo. Com fé em Deus a gente vai sair dessa e dar a volta por cima”, disse ele no instagram.

Eles levaram o veículo Cobalt, cor branca, placa PJB7H27. A queixa foi registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

Assista:





Reprodução