Vídeo: corpo com sinais de violência é encontrado no Farol da Barra | A TARDE

Um corpo do sexo feminino foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 20, em frente ao Farol da Barra, um dos cartões postais de Salvador. De acordo com a Record Bahia, a mulher apresenta sinais de violência e teria sido morta durante uma confusão registrada na madrugada. Comerciantes da Barra identificaram a vítima como uma pessoa em situação de rua. Ela teria sido morta por espancamento.

Testemunhas informaram para a equipe de reportagem que além da mulher, uma outra mulher também sofreu violência e foi socorrida com ferimentos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado da saúde não foi informado. Até o fechamento na reportagem, o corpo permanecia em frente ao letreiro do Farol da Barra coberto com uma lona. O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).