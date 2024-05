Vídeo: entregador por app luta com ladrão durante assalto em Salvador | A TARDE

Um entregador por aplicativo teve que lutar pela vida na noite desta sábado, 18, durante uma tentativa de assalto em Piatã, bairro localizado na Orla de Salvador. Na imagem que a reportagem de A TARDE recebeu é possível ver o trabalhador encostando a motocicleta em frente ao Condomínio Pegasus Residence. Segundos depois chega uma dupla em uma moto.

O passageiro desce do veículo com uma arma na mão e já anuncia o assalto. O entregador se assusta com a ação e termina caindo com a motocicleta. Ele se levanta e segura na arma do assalte. Eles entram em luta corporal e o trabalhador consegue correr pelo estacionamento de uma farmácia.

O criminoso corre atrás dele e atira na vítima. Aparentemente a arma falha e ele volta para onde está o comparsa. A dupla foge deixando a motocicleta do entregador para trás. A Polícia Militar informou que não houve acionamento para essa ocorrência. O estado de saúde da vítima não foi informado.



Veja toda ação:





